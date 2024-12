Il mister prima di tutto, poi la squadra. E’ il momento di aiutarsi e stringere i denti

Testa e gambe, un calo c'è — Semplicemente, dopo una corsa clamorosa e con eventi che vanno oltre il calcio che si sono abbattuti sul gruppo (la vicenda Bove prima, il lutto del mister poi) la testa e le gambe dei giocatori sono andati in debito. Non a caso, altro aspetto sul quale ci eravamo concentrati spesso, lo stesso allenatore ultimamente ha decisamente cambiato approccio nella gestione della rosa e del doppio impegno. Non più la divisione in compartimenti stagni tra chi gioca in campionato e chi in coppa, ma una rotazione un po' più moderata nella quale garantire un minutaggio un po' più omogeneo a tutti. Del resto ieri, così come sette giorni fa appunto, i segnali son parsi evidentissimi: Gosens, Adli, Cataldi, Colpani (ma qua purtroppo non è solo questione di calo fisico), lo steso Kean, Beltran. Quasi tutti i giocatori chiave, alla distanza, calano vistosamente.

Serve cambiare qualcosa? — Sia chiaro. Ieri c'è stato anche altro. L'ingresso di Ferguson per esempio ha completamente cambiato volto (tattico, e di impatto fisico) alla partita e in quel caso, senza voler dare nessunissima responsabilità a Citterio, l'assenza del mister si è fatta sentire perché la lettura e la reazione della gara non è stata la stessa che avremmo visto con Palladino in panchina. I cambi andavano fatti probabilmente prima, e il centrocampo andava rinforzato. A proposito. Non è un caso nemmeno il fatto che la squadra stia accusando un calo proprio dopo lo stop di Bove. E qua non parliamo dell'ovvio contraccolpo psicologico, ma proprio di quanto Edoardo dava e faceva sul campo. Nessuno può imitarlo, e nessuno può garantire quegli equilibri. Per questo, come ha detto Citterio, “bisogna cambiare qualcosa” in attesa e nella speranza che dal mercato arrivi un aiuto.

Il sogno Champions rimane — La classifica, comunque, resta meravigliosa. Non solo. Squadre che pensavo potessero rientrare (vedi il Milan) restano impantanate in difficoltà enormi e in casi interni che non paiono trovar soluzione. Anche la Juve vive una crisi vera e profonda, ma nel suo caso temo che il prossimo mercato possa darle una grande spinta. Si vedrà. Di certo la Fiorentina sta dove sta con pieno merito e giornata dopo giornata, e anche in una sconfitta come successo ieri, dimostra di avere valori (tecnici e morali) all'altezza del sogno Champions.

Italiano, triste epilogo — Chiudo con Italiano. Poteva moderare la sua esultanza? Sicuramente si. Ha fatto qualcosa che di solito non fa? Assolutamente no, e dire che ha esultato più del solito o che a Firenze non ha mai esultato così è semplicemente falso, così come non è vero che prima della gara non ha salutato i giocatori (basta guardare le immagini Dazn) come detto da Ranieri. Certamente lui avrebbe potuto, per evitare qualsiasi polemica, contenersi. Quello è il suo carattere però, il suo modo di vivere le partite, e probabilmente rappresenta anche un limite alle sue (per me legittime, tecnicamente parlando) ambizioni. Resta il dispiacere, questo sì, per una storia a mio giudizio comunque bella che finisce invece come peggio non poteva. Pietra sopra, quindi. E testa ad una Fiorentina che merita tutto il sostegno possibile.