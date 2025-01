I nodi (e i numeri) vengono al pettine: ora Palladino e Pradè corrano ai ripari

La domanda è: davvero, all'improvviso, son spuntati fuori tutti questi problemi? Davvero, da un momento all'altro e senza che ci fossero state avvisaglie, la Fiorentina capace di vincere otto partite di fila e di issarsi fin quasi alla vetta della classifica ha smarrito la retta via? Non è che per purissimo caso, senza che questo voglia dire mettere in discussione tutto quanto di buono è stato fatto e costruito fin qua, non era tutto oro quel che luccicava e non ci voleva poi molto per accorgersene ? In fondo, era solo questione di voler fare uno sforzo in più. Roba che un tifoso (giustamente) difficilmente ha voglia di fare. Il tifoso gode, o soffre o si inc...per una vittoria o per una sconfitta, ed è normale che si fermi lì.

A guardar bene...

I segnali però c'erano, ci sono sempre stati, e non erano nemmeno così nascosti. O dobbiamo tornare alle parate di De Gea e ai (singoli) palloni trasformati in oro da Kean? Se serve comunque, si può tornare un attimo indietro e ripensare (giusto per citarne qualcuna) alla partita col Genoa, a quella col Torino o a quella di Como, al punto strappato con la Juve. Si potrebbe continuare, in realtà, spingendosi fino alla gara/svolta con la Lazio o a quella, col Milan, che ha probabilmente salvato Palladino. Tutte vittorie, come si sa, e tutte (è un peccato dirlo?) probabilmente immeritate o comunque figlie anche di episodi fortunati o di prestazioni super a livello individuale. A proposito. Voglio ribadirlo perché è bene che il concetto sia chiaro: avere giocatori come De Gea, come Kean, come Gudmundsson (che pur tra un milione di difficoltà ha comunque risolto un paio di match) è un grande merito, e sottolineare i loro meriti non vuole essere un modo per sminuire i meriti dell'allenatore. Il mister è stato bravo a cambiare, a rivedere certe idee, così come costruire un rapporto forte con gran parte del gruppo.