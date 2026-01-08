Guetta: “Un punto pesante, con rammarico”

Viola News
C’è tutto il calcio possibile nel pareggio viola di Roma: una squadra che rinuncia a giocare, poi prende il classico gol dell’ex e si sveglia, passa in vantaggio e potrebbe pure rubare i tre punti e alla fine si fa raggiungere par un rigore quasi annunciato

Non credo che ci si possa lamentare degli arbitri in questa stagione, a meno di non essere faziosamente poco credibili, e questo sarà bene metterlo da parte in vista di future contestazioni. Avevo chiesto l’esclusione di quattro giocatori, su uno, Fagioli, mi sbagliavo completamente, sugli altri tre, Sohm, Pablo Mari e Ranieri, purtroppo no. Leggi tutto il commento della voce viola su Firenzedintorni.it

