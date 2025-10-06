Guetta invita a… “Togliersi velocemente dai guai”

Due semplici considerazioni: la Fiorentina avrebbe meritato il pareggio e nello scorso campionato una partita del genere come minimo finiva in pareggio e invece è arrivata la terza sconfitta consecutiva al Franchi. La squadra gioca male, non ha un’anima e i progressi visti si chiamano Kean, solo e comunque Kean, lasciato libero in mezzo alle praterie difensive avversarie: lui è fortissimo, gli altri arrancano, faticosamente. L'articolo completo su www.firenzedintorni.it