Fiorentina: virgola, anzi punto e a capo

Allora se ne sentono di tutti i colori : giochiamo a quattro, a cinque, con una punta e mezzo, con due braccetti e un trequartista, dissertazioni tecnico tattiche da vecchio "Chiosco degli Sportivi" e mentre la società continua a parlare dello stadio che non c’è, i tifosi soffrono e fremono. Come si può alla vigilia del Centenario vivere da ultimi della classe? Qualcuno, mi si dice, si è già rivolto a dei cartomanti, altri son disposti a fare dei voti, altri fanno la coda per un oroscopo benevolo. E l’immagine ci fa venire in mente il soldato che si rivolse alla Sibilla Cumana per sapere se sarebbe tornato dalla guerra. La risposta (ormai famosissima) fu in latino: ibis redibis non morieris in bello (andrai, tornerai non morirai in battaglia). La sorte fu invece maligna. Il soldato restò ucciso e la Sibilla chiarì la sua frase: ibis, redibis non, morieris in bello. Cioè: andrai, tornerai non, morirai in battaglia . Insomma tutta colpa di una virgola. Ora un mio caro amico potrebbe fare una dotta dissertazione sull’uso della virgola, a noi altro che virgole, servirebbero punti e virgola, due punti, punti esclamativi.

Invece ci restano solo punti di domanda. Perché Commisso ha comprato la Fiorentina? Perché, dopo la morte del suo fedele amico Joe Barone non ha scelto un dirigente esperto di calcio? Perché è in silenzio da così tanto tempo? Perché dopo aver accettato le dimissioni di Pradè e il licenziamento di Pioli non ci ha messo la faccia? Perché, visto la malaparata non cerca una via d’uscita magari cedendo la società? Tutti quesiti che ci piacerebbe porre alla Sibilla Cumana, fosse possibile. Certo neanche la Sibilla questa volta se la potrebbe cavare con il gioco della virgola. I fiorentini non meritano questa Fiorentina, non meritano una squadra tanto moscia, disorganizzata e distratta. Soprattutto non meritano di giocare contro la Juventus in "abiti tanto dismessi". Non ci resta che sperare in un colpo di magia, in un gollazzo di Kean, in un rigore a favore all’ultimo minuto (magari inesistente). Insomma in un colpo del Genio della Lampada e poi virgola, anzi forse sarebbe meglio punto e a capo.