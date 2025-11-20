La Fiesole ha ragione: viva le coreografie. Vanoli, troppe pressioni fanno male

La Curva Fiesole ha ragione: basta vietare le coreografie. Mi unisco alla protesta del cuore pulsante della tifoseria viola perché togliendo le manifestazioni di colore, le bandiere e gli striscioni dagli stadi non si combatte la violenza, si perde solo molto del gusto e del sapore di questo sport, fatto anche di contrapposizioni, di ironie, di sfottò e di tutta una serie di manifestazioni coloristiche che lo rendono unico. Andare allo stadio senza coreografie, striscioni e bandiere è come mangiare una minestra senza sale. Il sale serve anche nel calcio, ovviamente e senza discussioni di sorta, quando il tutto resta nell’alveo della civiltà e della legalità. Tutto nasce dalla coreografia dell’anno scorso quando “Juve Merda” sorprese anche la Questura che aveva autorizzato un altro tipo di slogan. L’irritazione della Digos la capisco, si è sentita tradita, gli accordi vanno rispettati e quel “Juve Merda” era piaciuto poco anche a me. Di cattivo gusto, banale per una città della bellezza come Firenze, la Fiesole ci ha sempre abituati a straordinarie coreografie ricche di estro, di inventiva e ironia. Qualcosa di speciale. Quella, invece, è una roba che lascerei ad altri, non a caso gli juventini urlano “merda” alle rimesse del portiere avversario di turno, un’altra cosa bruttissima. Deprecabile, da maleducati e basta. Detto questo, se la Fiesole ha sbagliato in quell’occasione, non penso sia giusta una punizione a vita. Se una volta hai sbagliato, paghi per sempre? Che legge è? Mi sembra esagerato e ingiusto. E’ già successo nella semifinale di Conference dell’anno scorso, forse si poteva chiuderla lì. Sapete come la penso, ho sempre condannato tutte le forme di inciviltà di qualsiasi tifoseria, senza se e senza ma. Gli stadi devono tornare ad essere un posto per tutti, per non parlare poi della violenza che per fortuna oggi sembra un avversario più battibile. Però, diciamolo: non è vietando le coreografie che si rendono gli stadi più civili. Anzi, diventa un modo per alimentare le tensioni e non ce n’è bisogno. Spero quindi che si arrivi a un chiarimento, che la Fiesole si impegni a rispettare fino in fondo gli accordi sulle coreografie approvate dalla Questura e si riprenda la corretta collaborazione che ha un unico scopo: far diventare una partita di calcio una festa colorata del tifo. Tanto più che la sfida con la Juve non è e non sarà mai una partita qualsiasi.