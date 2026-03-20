Fiorentina, stai meglio ma non sei guarita

La Fiorentina ha infilato la seconda buona partita consecutiva. Ora ha il sapore di una squadra, i giocatori sorridono, gli errori sono ridotti al lumicino, si vede determinazione, si coglie la voglia di far bene. I reparti collaborano. C’è sacrificio comune. Soprattutto si nota l’aiutarsi reciproco. Insomma si notano segni di risveglio e di fiducia. Chiaro che la coppa non può essere la cartina tornasole per esultare. Come dice Vanoli , il vero obiettivo resta la salvezza che magari non sarà un “piccolo scudetto” (Vanoli non scherziamo!) ma comunque un modo per uscire dalle panie della peggiore stagione della storia viola.

Ora si tratta di capitalizzare tutto quanto appena dimostrato. Ci sono nove partire di campionato. I bookmaker hanno ribaltato i loro pronostici. Purtroppo la squadra viola continua a prendere gol con troppa facilità. Questo resta il vero handicap. Recuperare è sempre difficile e soprattutto dipende dalla qualità dell’avversario. In serie A, a fine campionato, quasi tutti hanno motivazioni per combattere in campo con il sangue agli occhi. Ecco la Fiorentina ha il compito di dimostrare che è salita di un livello. Il pericolo sarebbe quello di pensare che è tutto risolto. Non è così. Lecce, Cremonese, Pisa e Verona sono dietro. Le ultime due sembrano lontane. La Cremonese, pur con il cambio dell’allenatore, è a digiuno di vittorie da quindici partite. Il Lecce combatte. Diciamo che dovendo scommettere la Fiorentina sembra la favorita ma bisogna far attenzione. Il fatto che Kean esca dal campo pieno di rabbia per la sostituzione sembra quasi un segno propizio, come il gol di Pongracic da metà campo. Insomma c’è di che sperare. Ma non trascuriamo la saggezza orientale. La Fiorentina sta meglio….