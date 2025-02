Fiorentina, questione di karma. Ora il cambio modulo è una necessità

C'è chi crede al karma e chi solo alla casualità. Ma sta di fatto che, nel calcio (e non solo), quando fai una scelta discutibile, molto spesso finisci per pagarla cara. Guardate il Napoli, che cede Kvaratskhelia senza prendere un sostituto degno e chi si infortuna? Ovviamente Neres. Guardate la Fiorentina che rinuncia al vice Kean e sceglie contemporaneamente di ridurre gli uomini d'attacco, e che succede? Gud e Colpani fuori causa per diverse settimane . E così Palladino si ritrova con gli uomini contati, anzi contatissimi, e forse dovrà fare delle (ulteriori) riflessioni di natura tattica.

Attacco viola, coperta cortissima

Si è parlato tanto dell'assenza di un vice Kean e di una scelta che già con il Como si è rivelata assai rischiosa. Ma si è parlato poco, invece, della questione meramente numerica: a gennaio sono stati ceduti 3 giocatori d'attacco cioè Kouamè, Sottil e Ikonè. Che possono piacere o non piacere, certamente non erano pedine fondamentali per la Fiorentina, ma erano comunque risorse offensive. Al loro posto in entrata è arrivato il solo Zaniolo. Il conto matematico è fin troppo semplice, la Fiorentina si ritrova con 2 elementi in meno nel reparto d'attacco e così alla prima difficoltà è già in piena emergenza. Per le prossime 4-5 partite (almeno) Palladino potrà contare solamente su Kean, Beltran e Zaniolo, al di là dei jolly Folorunsho e Ndour e dell'opzione Caprini tutta da scoprire. Come gestirli?