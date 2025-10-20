Fiorentina, ora tocca al Presidente

Quattro sconfitte, tre pareggi: non c’è bisogno di scomodare gli statistici per capire che è uno dei peggiori tabellini di sempre. La squadra gioca poco e anche quando va in vantaggio come è successo con Cagliari, Como, Roma e Milan finisce per perdere o al massimo pareggiare. Se ne desume che si tratta di un gruppo di giocatori insicuri e soprattutto non capaci di “stare” nella partita con fiducia e con la testa. Certo, spesso si è trattato di episodi maldestri, di ingenuità e anche di malasorte ma poco importa. Secondo la fantomatica legge di Murphy quando qualcosa va male può andare anche peggio. Ecco in queste sette partite nel bilancio della Fiorentina ci sono pali, rigori non dati o rigori dubbi dati contro, una caleidoscopio di sfortune che sa di record. L’ultimo, quello contro il Milan, Jimenez dopo il tocco di Parisi si accascia al suolo come se fosse stato colpito con un randello è un eclatante esempio di simulazione che Concetto Lo Bello avrebbe punito con una severa reprimenda ma oggi, in epoca Var, i “guardoni” di Lissone giudicano dalla poltrona con poca o nessuna esperienza di giocatori e quindi intervengono anche senza titolo. Ma il calcio “tecnologico” è così, non c’è da stupirsi: figuriamoci a Milano. Resta il fatto che la Fiorentina è ultima in classifica in condominio con Pisa e Genoa. Daniele Pradè si è addossato tutte le colpe, Pioli è afflitto e quasi inebetito ma manca una figura iconica in questo momento: il presidente.