Fiorentina-Genoa arbitra Collu. Conosciamolo

Sarà un emergente a dirigere Fiorentina-Genoa. Il designatore Rocchi manda al Franchi Giuseppe Collu di Cagliari sconosciuto ai più alle sua quarta gara in A, la terza in questa stagione. Collu è stato visionato di recente dal designatore in serie B e, vista la sua buona direzione di gara, Rocchi ha deciso di alzare per lui l’asticella designandolo in Serie A a Firenze. Essendo un giovane non ha grandissima personalità e ancora mostra poca empatia con i calciatori. Molto preciso nella gestione della gara è sempre molto vicino all’azione. Nella gestione delle sanzioni disciplinari la sua media è alta anche perché ha sempre diretto gare di terza fascia nelle quali c’è più fisicità e gli interventi sono più decisi favorendo le sanzioni disciplinari. La sua media è 5,5 . I giocatori in campo dovranno prestare attenzione alle proteste e alle simulazioni, la soglia del fallo sarà alta. se Collu sbaglierà qualcosa lo farà per inesperienza e non per malafede come spesso molti pensano.