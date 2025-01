Domenica pomeriggio, alle 15:00, la Fiorentina di mister Palladino ospiterà il Genoa per 23° giornata di Serie A. Sarà una gara molto calda: con i viola che vorranno confermarsi dopo la vittorie conquistata a Roma contro la Lazio. La gara dell'andata ha mostrato come Fiorentina-Genoa sia una gara molto fisica con 23 falli totali: 13 per il Genoa e 10 per la Fiorentina e 6 ammonizioni. La decisione del designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, è ricaduta su Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Per conoscere meglio il fischietto che dirigerà la gara del Franchi siamo andati a disturbare il giornalista di Italia7 esperto del mondo arbitrale nonché nostro opinionista : Simone Pagnini.