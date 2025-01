Fiorentina, tre anime in un nocciolo e i resti dello shuttle

Serve unione

Intanto con la sconfitta di Monza il bilancio della Fiorentina diventa fallimentare: un punto in cinque partite, dieci gol subiti e quattro fatti (due su rigore). Tutto questo alla vigilia di un mercato invernale dove le voci si intersecano, molto anche grazie all’opera dei mediatori, definendo un panorama ancora più scoraggiante. Se non c’è identità di vedute tra le “anime” dove si va. In aggiunta si parla già di Tudor come possibile scelta futura di Prade’ quale sostituto di Palladino. E Palladino? “D’ora in poi allenamenti più intensi…”, il che indurrebbe i maligni a pensare che finora si fosse fatto tutto, come si dice, con la mano sinistra. Buonsenso vorrebbe che i “triumviri” trovassero un punto di incontro da trasmettere alla squadra e ai tifosi, un momento di coesione per, quantomeno, progettare il futuro di questa stagione. Ma prima di tutto di non parlare “lingue diverse”. La società è una, la direzione dovrebbe essere unica, l’obiettivo lo stesso. E il nocciolo buttiamolo alle ortiche…