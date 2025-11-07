Fiorentina: altra sconfitta, ma tanto abbiamo il Viola Park

Dopo l’ennesima figuraccia, dopo l’addio indotto di Daniele Prade’, dopo l’esonero di Stefano Pioli, nell’attesa di un sofferto contratto a Paolo Vanoli, ci si interroga su quali siano i problemi della squadra viola. C’è chi parla di una scarsa preparazione atletica, chi discute il modulo, chi della mancanza “delle ali…” La Fiorentina ha subito 20 gol in 15 partite, il primo problema ci sembra evidente. In cinque partite (tra campionato e coppe) la squadra si è trovata in vantaggio ma ha realizzato solo un punto. La difesa viola non difende, sembra un colabrodo. Un mio vecchio allenatore durante i calci piazzati soleva ripetere: ognuno il suo. Certo era un calcio modesto, di provincia ma il senso era chiaro. I giocatori viola non hanno un’idea. Che si giochi a zona o a uomo in certi frangenti la marcatura è obbligatoria. All’ultimo minuto del recupero il trentatreenne sudcoreano Lee si è trovato solo davanti al povero Martinelli ed ha chiuso i conti. Chi lo doveva marcare? Dove erano i difensori? Più o meno era successo lo stesso in occasione del pareggio dei tedeschi. Dopo un errore di Ranieri e un liscio di Pongracic, il biondo Hollerbach aveva seccato l’incolpevole Martinelli.

L'allenatore

Veniamo alla storia dell’allenatore. Ho letto da qualche parte che la società avrebbe scartato la candidatura di D’Aversa perché non gradito alla piazza… sono certo che sia una fake news. Non posso pensare che la Fiorentina abbia interpellato gli ultras o altri per avere un parere, sarebbe il colmo, perché fosse vero sarebbe un disastro. Sostituire Pioli era necessario ma non avendo lui accettato di far lo “sconto” a Commisso e signora, il problema era la durata del contratto a Vanoli: un anno, un anno e mezzo? Ma Rocco Commisso e signora si rendono conto che il prossimo anno la Fiorentina farà cento anni e il rischio di “festeggiare” in serie B è altissimo? Non è il momento della lesina. Se sono lì con il pallottoliere che decidano di affidare la società a qualcuno del mestiere oppure di vendere e passare la mano. Sarebbe una triste conclusione della loro avventura fiorentina ma l’uscita sarebbe almeno decorosa. Tanto ci resta il Viola Park…