Conosciamo Visser, arbitro di Mainz-Fiorentina. Occhio ai cartellini

In terra tedesca per il terzo turno di Conference League, Rosetti si affida ad un belga veterano. Dirige infatti il trentacinquenne Lawrence Visser , arbitro con esperienza internazionale anche se non ha mai fischiato in Champions League nelle passate stagioni. Quindi Visser è un arbitro esperto, ma non d'elite.

Molto preciso e fiscale nella gestione della gara, nella quale si nota una elevata media delle sanzioni disciplinari: quasi 6,5 a partita, veramente un’esagerazione. Questo deriva dal suo modo di dirigere la gara: è fiscale al massimo, è poco propenso al dialogo e non ha una grande empatia con i giocatori, anzi, direi veramente minima.