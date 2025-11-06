In terra tedesca per il terzo turno di Conference League, Rosetti si affida ad un belga veterano. Dirige infatti il trentacinquenne Lawrence Visser, arbitro con esperienza internazionale anche se non ha mai fischiato in Champions League nelle passate stagioni. Quindi Visser è un arbitro esperto, ma non d'elite.
Conosciamo Visser, arbitro di Mainz-Fiorentina. Occhio ai cartellini
Conosciamo meglio l’arbitro di Mainz-Fiorentina.
Molto preciso e fiscale nella gestione della gara, nella quale si nota una elevata media delle sanzioni disciplinari: quasi 6,5 a partita, veramente un’esagerazione. Questo deriva dal suo modo di dirigere la gara: è fiscale al massimo, è poco propenso al dialogo e non ha una grande empatia con i giocatori, anzi, direi veramente minima.
I giocatori dovranno prestare la massima attenzione a simulazioni e proteste visto che non le gradisce soprattutto quelle plateali. Da escludere, tanto meno in Europa, gli atteggiamenti tipo quelli del capitano Ranieri. Sulla carta non è un arbitro che fischia spesso calci di rigore, ma ha sicuramente il cartellino giallo facile.
