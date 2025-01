Da Berardi a Luiz Henrique, ogni gennaio la stessa storia: mercato in ritardo

La speranza (anche se il proverbio lo conoscete no...?) è che finisca, più o meno, come ad agosto. Di certo, e tanto per cambiare, la Fiorentina è arrivata a due settimane dalla chiusura del mercato e, in teoria, ha ancora un sacco di cose da fare. Non vorremmo esagerare insomma, ma qua rischiamo di essere gli unici capaci di far concorrenza (alla meno) a Trenitalia e a chi, in questo buffo Paese, gestisce (diciamo dovrebbe) gestire i trasporti. “ Ritardo ”, è questa la parola che tiene insieme quello che sta accadendo oggi con quanto successo sei mesi fa e per questo, appunto, siam qua ad augurarci che anche il risultato sia simile. Perché sia chiaro: abbiamo sempre detto che questa è una Fiorentina più forte rispetto agli anni scorsi e che il mercato estivo meritava (nonostante qualche difetto/lacuna) una valutazione positiva e non sarà lo sprofondo in cui è caduta la squadra a farci cambiare idea.

Brutti ricordi passati

Il problema è che dopo aver messo lì in tempi tutto sommato brevi il colpo Folorunsho (che per quanto fatto vedere in queste primissime uscite sembra poter rientrare alla voce operazioni azzeccate) i viola si sono sostanzialmente impantanati e anche qua la mente ci riporta a (inquietanti) precedenti. Alzi la mano infatti chi, in queste settimane di infinito corteggiamento a Luiz Henrique, non ha ripensato a quanto successo un anno fa con e per Gudmundsson. Due vicende simili e che lasciano francamente sgomenti. Prima le offerte (sbandierate, quanto poi fossero reali non si sa) reiterate al Genoa nonostante già dopo la prima telefonata la risposta “non se ne parla nemmeno” avrebbe dovuto spingere i viola a guardare altrove. E invece, aldilà di un folle e inutile sondaggio (ammesso dai dirigenti stessi) per Zaccagni, la Fiorentina continuò a parlare e a far girare il nome di Gud salvo poi rimanere puntualmente a mani vuote. Accadrà di nuovo? Di sicuro, la vicenda relativa ad Henrique fa abbastanza sorridere. Fin da subito infatti il Botafogo ha fissato in 30 milioni la base d'asta e, potendo contare su (almeno) altre quattro offerte, da lì non è mai sceso. E la Fiorentina? Ha messo sul piatto (circa) 20 milioni più bonus per arrivare massimo a 25 e non ha fatto altro che sperare che fosse il giocatore, scegliendo l'Italia a scapito di Premier o Russia, a favorirla. Com'è andata, si sa. Del resto, da queste parti, accade spesso. Vogliamo parlare di Berardi e della famosa proposta da 15 milioni (“inaccettabile”, la definì Carnevali, dirigente del Sassuolo) a fronte dei 30 richiesti? Ormai insomma, sta diventando un classico di gennaio. Ci si intestardisce su un nome, si fa di tutto (?) per prenderlo (o così si lascia credere) e puff. Obiettivo andato. Non resta che sperare, si torna sempre lì, che non vada a finire allo stesso modo. Perché un anno fa al posto di Gudmundsson è stato acquistato il fortissimo Nessuno (salvo Belotti e Faraoni) mentre, perso Berardi, in quel famoso inverno arrivò Ikonè.