Cagliari-Fiorentina, arbitra Sozza: profilo adeguato per un ambiente caldo

Simone Pagnini 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 16:19)

Sarà Simone Sozza a dirigerà la prima della stagione 2025/26 della Fiorentina in Serie A [leggi le designazioni complete] . Sozza, di Seregno, ha 38 anni ed è internazionale. Appartiene alla sezione di Milano ed è un arbitro molto considerato dal designatore Gianluca Rocchi: è stato lui a promuoverlo come fischietto internazionale.

Precedenti e profilo — Nella passata stagione diresse la Fiorentina per due volte: con Venezia e Roma, un pareggio e una vittoria sempre tra le mura del Franchi. In questa occasione invece ritroverà i viola in trasferta, a Cagliari. Sozza è un arbitro ben strutturato, propenso al dialogo e spesso, a richiesta dei giocatori, spiega la propria decisione in campo.

A livello disciplinare è preciso, lascia molto giocare però allo stesso tempo è rigido nel far rispettare il regolamento. Le sanzioni invece sono basse, in media 3,5 per gara, in virtù della sua capacità ad dialogare con i calciatori. Fiscale sulle proteste e per le simulazioni, come del resto è il metro di giudizio in Europa. Immaginando che sia una gara molto fisica, la designazione di Sozza mi pare adeguata. Proprio per la sua capacità di gestione dei calciatori e per via di un ambiente che potrebbe essere molto caldo, sotto tutto i punti di vista.