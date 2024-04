Giovedì servirà un’altra Fiorentina con il sostegno dei veri tifosi

Una volta il pareggio in trasferta per zero a zero era considerato un risultato molto positivo. Una volta, appunto. Oggi, dopo questa strana, bruttissima, “non partita” possiamo al massimo consolarci al pensiero che fra una settimana al Franchi vedremo un’altra Fiorentina. Per andare avanti servirà un’altra Fiorentina. Non c’è altro da dire o da pensare, ma dalla Repubblica Ceca è arrivata un’altra conferma delle difficoltà attuali di questa squadra che non riesce ad alzare il ritmo, ha la riserva accesa e fa fatica a trovare spazi e creare occasioni da gol. Storie che abbiamo già raccontato molte volte nelle ultime settimane, inutile ripetersi. Quindi non è proprio momento di chiedere alla Fiorentina quel calcio spettacolare che è riuscita spesso a giocare o il ritmo, non è il momento di andare oltre, ma di ottimizzare energie fisiche e mentali per puntare gli obiettivi e ne restano ancora tanti.