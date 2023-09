Generazioni viola: il racconto di Ilaria

È il caso anche della nostra tifosa di oggi, Ilaria Gianassi (a destra nella foto) che decise da bambina di seguire il nonno allo stadio, dove faceva servizio.

"Sono tifosa viola dalla nascita- sorride Ilaria- in una famiglia che ha sempre seguito la Fiorentina. A casa nostra tutte le partite delle squadre del club viola sono ‘monitorate’. Le vediamo tutte, in tv o allo stadio".

L' Artemio Franchi è la sua seconda casa. "Mi offre l'occasione di ritrovare i miei amici, tra cui Nicoletta (nella foto a sinistra), la mia migliore amica. Essere viola è senso di appartenenza ed orgoglio". A Moena era facile riconoscere Ilaria e Nicoletta. Le incontravi al "Benatti" con cappello e maglietta viola. Sugli spalti o in fila al corner degli autografi. "Mi ricordo di momenti belli della nostra squadra e di altri in cui l'amarezza è stata tanta. Sin da piccola mi sono detta:" Non abbandonerò mai la fede viola".

Non mancano i sogni nel cassetto legati alla Fiorentina. "Mi piacerebbe vincere..." e la voce si interrompe. Regna sovrano il silenzio e poi scattano le dita che si incrociano. Non pronuncia il sogno. Non è scaramanzia. Giura. "Non lo dico...solo perché è il sogno di tanti, che vive nel cuore". È nutrito da attesa e speranza.

Ilaria ci mostra una foto di cui va orgogliosa. Riconosciamo il luogo incorniciato dalle montagne e un sorriso che brilla. È quello di Davide Astori in una foto che lo ritrae con la tifosa. "Questa foto è sempre con me come il ricordo del nostro capitano".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.