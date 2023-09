“Gasperini…?” E Rocco ha messo tutti d’accordo dopo tanto tempo

Il candidato esponga come si fa a guadagnare, anche solo per una sera, il consenso urbi et orbi di un pubblico esigente che è abituato a dividersi su tutto, come quello di Firenze. Parola a Rocco Commisso, che di scelte impopolari ne ha fatte, anche per mano e bocca di Joe Barone e Daniele Pradè, suoi vicari sul mercato e in società, ma che dopo la vittoria sull'Atalanta e l'ennesimo attacco di Gian Piero Gasperini al pubblico dello stadio Franchi, si è lasciato scappare un "vaffa" tanto spontaneo quanto, in realtà, non diretto in pasto ai social. "C'è la televisione?" si vede chiedere nel video circolato ieri sera da parte del patron, evidentemente poco avvezzo alle dinamiche dell'hic et nunc virtuale che ci circonda.