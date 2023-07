FOTO VN – Scritta per Commisso quasi pronta. E un derby inaugura il tabellone

Grandi mattinate di lavoro al Viola Park, non solo per la squadra, ma anche per gli operai che stanno ultimando i cantieri all'interno del centro sportivo. Centro sportivo in cui è praticamente già pronta la scritta fatta coi pannelli all'ingresso dedicata al presidente Rocco B. Commisso. Questa mattina è stato anche provato l'impianto d'illuminazione dedicato coi fari montati alla base del nome.