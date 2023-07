FOTO VN – Al Viola Park spunta la scritta per Rocco Commisso

Ultimi ritocchi al Viola Park prima dell'apertura dei lavori della prima squadra, attesa in campo da domani nel nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Con una curiosità che abbiamo raccolto proprio all'esterno della struttura. Laddove era stata inizialmente collocata la scritta VIOLA, che sembrava solo in attesa di essere completata (con PARK), gli operai stanno invece istallando qualcosa di diverso. E nonostante lo sforzo di coprire con i teloni le lettere, tutto fa pensare che ci sia scritto ROCCO COMMISSO, un omaggio al presidente della Fiorentina che sul Viola Park ha investito soldi (tanti) ed energie, in un progetto in cui tiene tantissimo. E che adesso dovrebbe essergli intitolato.