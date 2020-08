FOTO VN – Ribery al c.s. per gli ultimi saluti prima della partenza: “Sto bene”

Breve saluto al centro sportivo, in compagnia della moglie, poi la partenza per la Baviera (CLICCA QUI per i dettagli). Franck e Wahiba Ribery al momento si trovano all’interno del quartier generale della Fiorentina: probabile saluto a Daniele Pradè e Joseph Commisso, presenti ai campini insieme al capitano German Pezzella. “Sto bene”, la breve risposta del francese alla domanda sulle sue condizioni fisiche posta dai giornalisti presenti.

