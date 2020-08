FOTO VN – Lucci al centro sportivo, summit di mercato per Florenzi?

La nuova Fiorentina inizia a prendere piede, con il mercato che sta per entrare nelle sue ore più calde. Come si può vedere nella foto di Violanews, al centro sportivo viola, si è svolto un summit di mercato con Alessandro Lucci, agente di molti giocatori, tra cui Florenzi, che tanto piace a Pradè, che più volte ha provato a strapparlo alla Roma. Si attendono sviluppi per la viola che verrà. Altre possibili piste sono la rescissione con Montella, atteso da nuove esperienze in panchina e la cessione di Milan Badelj.

