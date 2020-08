Ribery, permesso accordato per il ritorno in Baviera: comincerà in ritardo la stagione

Franck Ribery ha ricevuto il permesso da parte della Fiorentina per fare ritorno in Baviera dopo aver preso visione di alcune case papabili per l’acquisto dopo il furto subito qualche settimana fa. Il francese rientrerà a Monaco e dunque comincerà in ritardo la preparazione con la Fiorentina, ma niente che non sia stato concordato con il club; del resto, il numero 7 si è tenuto in forma per tutta la durata delle vacanze, come testimoniano i vari video sui social. Oggi Ribery è passato dal Centro Sportivo, senza entrare, come riporta il Pentasport di Radio Bruno Toscana.

E IL CENTRO SPORTIVO SI ANIMA CON LE VISITE DI VARI UOMINI-MERCATO