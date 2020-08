Mattinata intensa al CS: tra gli altri, presente anche una delegazione dell’Avellino

Il Centro Sportivo Davide Astori è stato oggetto di moltissime visite in mattinata: a partire da Alessandro Lucci, che cura gli interessi di Florenzi (LEGGI), continuando con molti profili di intermediari pronti a favorire i rapporti con l’estero, fino ad arrivare ad un manipolo di rappresentanti dell’Avellino (tra cui anche l’allenatore Braglia); l’argomento delle discussioni, probabilmente, è Julian Illanes, reduce da un’ottima stagione in prestito ai Lupi, ma non è escluso che si parli di altri nomi gigliati. A riportarlo è il Pentasport di Radio Bruno Toscana.