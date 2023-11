Cesare Prandelli è impegnato come allenatore della formazione Shalom alla partita di beneficenza per la Toscana

Cesare Prandelli non è tornato sulla panchina di una squadra, ma stasera è impegnato nel dirigere la formazione all star del Movimento Shalom. Infatti al Castellani sta andando in scena la sfida di beneficenza tra quest'ultimi e la Nazionale Italiana Cantanti. Nella foto fatta dal nostro inviato è possibile vedere anche il noto telecronista Pierluigi Pardo