Ancora nessun rinforzo per Italiano

Il mercato in entrata della Fiorentina è ancora fermo e allora i tifosi, in maniera ironica, si fanno sentire. "Oh Pradè sveglia! Adesso c'è da fare il mercato", è il consiglio che Ferrari, responsabile comunicazione gigliata ritratto con un corpo di serpente, dà un dormiente ds viola Pradè. Lo striscione, appeso al Franchi davanti alla tribuna autorità, porta la firma UV73.