FOTO VN – Lunga fila di tifosi per dare un ultimo saluto a Joe Barone

Nelle ultime ore la folla di persone in coda per salutare Joe Barone è aumentata esponenzialmente al Viola Park

Non sono pochi i tifosi viola ma non solo che da stamani si stanno riunendo al Viola Park per commemorare l'ex direttore generale Joe Barone. In queste ultime ore si sta formando una vera e propria coda, rispettosa e organizzata, per dare l'ultimo saluto ad un direttore molto divisivo ma che ha dato tutto per la Fiorentina. Di seguito le foto realizzate dal nostro inviato