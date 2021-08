FOTO VN – Lucci-ACF, incontro di mercato finito al centro sportivo

E’ terminato verso le 17:30 il meeting al centro sportivo “Davide Astori” tra Alessandro Lucci e la Fiorentina. La lunga chiacchierata ha visto protagonista, oltre al procuratore, il d.s. viola Daniele Pradè. Il mercato,...

Il mercato, ovviamente, al centro della discussione, con il nome di Davide Zappacosta (ma non solo) tra i più caldi in orbita viola. Possibili sviluppi in vista. Violanews.com vi terrà aggiornati nelle prossime ore.