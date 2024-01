FOTO VN – L’esterno del centro di allenamento della Fiorentina in Arabia

Le foto del centro sportivo dell'Al-Shabab. Luogo dove la Fiorentina prepara la sfida in Supercoppa contro il Napoli

La Fiorentina si allena nel centro sportivo dell'Al-Shabab per prepararsi alla sfida in Supercoppa italiana contro il Napoli. La sfida è prevista per Giovedì alle 20.00. Ecco alcune immagini dell'esterno del centro sportivo. Foto G.Sardelli