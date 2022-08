FOTO VN – L’agente di Bianco al centro sportivo, si decide il futuro

Il procuratore incontra la Fiorentina per parlare di rinnovo e non solo

Tra le visite di questa mattina al centro sportivo, c'è stata anche quella di Beppe Galli. Il noto agente ha in procura il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, classe 2002. Il giocatore piace ad Italiano che gli ha dato spazio nel corso del precampionato. Probabile che il procuratore stia valutando insieme ai dirigenti viola quale sia il percorso migliore per il ragazzo. In ballo c'è anche il tema rinnovo di contratto, con le parti che si erano date appuntamento proprio dopo il ritiro per discuterne. Oggi è l'occasione giusta per farlo.