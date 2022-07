Ag. Bianco: “ACF ha rifiutato richieste dalla Serie B, ora rinnovo e futuro”

"La preparazione è sempre più pesante, impossibile vedere giocatori già pronti adesso. Il Decreto Crescita ha creato grossi problemi ai giocatori italiani, in pratica ci siamo fatti male da soli. Scamacca e Lucca? Non ci sono tanti italiani che vanno all'estero, sono contento perché si vede che l'Ajax ha visto qualcosa di importante".

"L'anno scorso aveva già fatto bene a Moena, quest'anno si è ripetuto e valuteremo con la società il da farsi alla fine del secondo ritiro. La Fiorentina ha già detto no a diverse squadre di Serie B che lo hanno richiesto, ne apprezza l'intelligenza nello stare in campo. La crescita di un ragazzo non è solo giocare, ma anche rubare i segreti di chi sta davanti. Non mi sento di escludere nessuna opzione. Rinnovo? Noi non abbiamo fretta, ci siamo già confrontati e credo che dopo il ritiro ci siederemo intorno al famoso tavolo".