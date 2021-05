FOTO – Murale Astori, l’inaugurazione. Presenti famiglia e tante personalità

L'opera porta la firma dello street artist Giulio Rosk, già autore del murale dedicato a Falcone e Borsellino a Palermo

Federico Targetti

E' il giorno dell'inaugurazione del murale dedicato a Davide Astori, opera realizzata in via Canova (civico 166) dallo street artist Giulio Rosk, già autore del murale dedicato a Falcone e Borsellino a Palermo. Il progetto nasce da un'idea della Fondazione Cure2Children, in collaborazione con il Comune di Firenze, Casa spa, Esselunga e Mollo Noleggi.

In calce al murale è ben visibile la frase "Ogni bambino ha diritto di giocare la propria partita" dedicata da Astori a Cure2Children Foundation e a tutti i bambini del mondo. L'indirizzo per la raccolta fondi su GoFundMe- utilizzato per finanziare in parte dell'opera - resterà aperto al fine di raccogliere fondi a favore della missione della onlus dedicata ad Astori in India-Bangalore, per curare e guarire i bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue.

12:00 - Tra le personalità accorse per assistere all'inaugurazione ci sono anche Stefano Pioli e Alberto Marangon, rispettivamente ex tecnico ed ex team manager viola legati profondamente a Davide.

12:05 - Arriva anche Marco Benassi, nella foto in compagnia di Pioli.

12:14 - Presenti anche Giulio Rosk, artista autore del murale, e la famiglia di Davide Astori (nella foto i genitori Anna e Renato assieme a Rosk).

12:23 - In rappresentanza della ACF Fiorentina c'è Giancarlo Antognoni.

12:36 - Non poteva mancare Manuel Pasqual, capitano viola prima che Davide raccogliesse la sua eredità.

12:40 - Tra amici e compagni di squadra alla Fiorentina, ecco Borja Valero.

12:49 - Arriva anche il sindaco di Firenze Dario Nardella.