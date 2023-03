Firenze si gode QatAmrabat. Barça avvertito: per averlo ci sarà da sborsare

Sono passati meno di due mesi ma lo strappo che si è consumato fra la Fiorentina e Sofyan Amrabat nell'ultimo giorno di mercato invernale sembra già un vecchissimo ricordo. Perché dopo la rumba partita a fine gennaio il buon Sofyan ha umilmente ammesso l'errore ed è stato immediatamente reintegrato in rosa senza particolari problemi. Un sintonia fra squadra e giocatore che è testimoniata dalle prestazioni in campo con il mediano in costante crescita e protagonista assoluto delle ultime positive settimane Viola con alcuni acuti decisamente da sottolineare . Insomma, Amrabat sembra decisamente tornato quello che aveva incantato gli occhi del mondo intero durante il mondiale in Qatar. Ed è abbastanza normale che le voci di mercato su di lui continuino ad imperversare. Con il Barcellona totalmente stregato dal centrocampista Viola.

L'estate del marocchino sarà inevitabilmente rovente e la Fiorentina, come la storia recente insegna, non si metterà di traverso ad una cessione. La condizione imprescindibile, però, è che il tutto venga fatto coi tempi e con i modi giusti, cosa non accaduta lo scorso gennaio. Nelle scorse settimane si è anche parlato di un possibile sconto da parte della Fiorentina per la scadenza prossima al 2024. Un'ipotesi da scartare a priori: la Fiorentina è forte della clausola in proprio favore che può spostare la scadenza avanti di un anno. Una tutela ulteriore nel caso in cui i colloqui per il rinnovo, che continuano ad andare avanti, dovessero per qualche motivo naufragare. Nessuna criticità, dunque, all'orizzonte: la Viola si avvicina con serenità all'estate e, nel frattempo, si gode il suo ritrovato Amrabat. Ci sarà probabilmente da sedersi al tavolo pe runa possibile trattativa, è vero, ma in Catalogna o altrove sono tutti avvertiti: per portare via Sofyan Amrabat da Firenze servirà un esborso molto importante