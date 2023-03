Dalla Spagna: Amrabat-Barça, ci risiamo? Ma tutto dipende da Busquets

Arrivano aggiornamenti dalla Catalogna per quanto riguarda Amrabat e il Barcellona dopo il caotico ultimo giorno di mercato di gennaio. Secondo quanto racconta Sport, i blaugrana continuano a seguire da vicinissimo il centrocampista marocchino, autentica rivelazione in Qatar. Sofyan, si legge, voleva in ogni modo vestire la maglia dei catalani ed era perfino disposto a giocare gratuitamente in questi 6 mesi, offrendo il suo ingaggio alla Fiorentina come compenso. Il Barça, quindi, non ha dimenticato gli sforzi che Amrabat avrebbe fatto per il club.