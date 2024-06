Fiorentina verso la rivoluzione. Prandelli e Montella, cosa ci dicono i precedenti

La stagione ha chiuso i battenti, il recupero con l’Atalanta non avrà alcun effetto sulla classifica, perciò è plausibile aspettarsi una partita priva di grosse motivazioni (anche se qualcuna abbiamo provato a trovarla). Se già prima i pensieri sul futuro della Fiorentina erano forti, dopo la terza finale persa in due anni, ai tifosi viola non resta che focalizzarsi sulla prossima stagione. L’aria di cambio a Firenze si respirava già da tempo, e dopo la caduta di Atene, una vera e propria dimostrazione di mancanza d’orgoglio, la rivoluzione è necessaria. Il primo cambiamento lo sappiamo già da tempo: l’allenatore. Vincenzo Italiano, salvo clamorosi stravolgimenti, saluterà Firenze con direzione Bologna. Raffaele Palladino, attualmente al Monza, è stato individuato come erede perfetto per la panchina viola. Il tecnico campano potrebbe apportare una rivoluzione anche nel modulo, visto l’utilizzo del 3-4-2-1, tranne negli ultimissimi mesi, a Monza; quasi come a tornare ai tempi dell’Europa League con Montella. I cambiamenti però, non avverranno solo in panchina: dopo l’addio di Burdisso e il sempre più probabile arrivo di Roberto Goretti a completare la dirigenza viola, si pensa ad una rivoluzione totale (o quasi) della rosa. Partendo dal reparto difensivo, Martinez Quarta non sembra intenzionato a voler prolungare il suo contratto con il club, l’argentino potrebbe essere ceduto per far cassa insieme al connazionale Nicolas Gonzalez, che tanto piace in Premier. Capitan Biraghi è un altro profilo da monitorare, il terzino sinistro ha il contratto in scadenza nel 2025 e dovrà decidere con la società se continuare il percorso insieme. Stesso discorso vale per Giacomo Bonaventura, il centrocampista è stato molto vicino alla Juventus nel mercato invernale. Per quanto riguarda i prestiti, Belotti, Maxime Lopez, Arthur e Faraoni, con buone probabilità torneranno tutti alla base. In scadenza anche Duncan, Castrovilli e Kouame. Da decidere poi anche il da farsi anche con Ikoné e Mbala Nzola, entrambi hanno disputato una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Non è la prima volta però che Firenze si appresta a vivere un cambiamento tale. Vi ricordate l'arrivo di Prandelli nel 2005?