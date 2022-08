Fiorentina-Twente, pagelle VN: bene il tridente, in mezzo manca qualità

SOTTIL 7,5: Apre la partita con la giocata di tacco che dà il là all'1-0. E ad ogni azione genera panico nella difesa avversaria. Il gol del 2-0 è in gran parte merito suo, oltre alla sgroppata c'è pure la rifinitura, perfetta. Un colpo subito in avvio di ripresa lo condiziona, anche se poi al momento del cambio non la prende bene. E quando esce la viola si sgonfia.