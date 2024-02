Fiorentina, tanto tuonò che piovve

Sarebbe molto facile, oggi, dire che era tutto molto prevedibile. Sarebbe molto facile, oggi, dire che quello che sta succedendo si poteva serenamente evitare. Sarebbe molto facile, oggi, ironizzare su chi parla di frigoriferi pieni e di squadra da Champions. Sarebbe molto facile e qualcuno se lo meriterebbe anche, ma a cosa servirebbe? Di certo, considerando il livello di supponenza di certi dirigenti, non a farli riflettere su certi errori. Anzi. Farglieli notare con troppa insistenza non farebbe altro che far aumentare, in loro, la voglia di fare la guerra a tutti quelli che, con garbo, in questi mesi e in queste settimane hanno provato a far qualche critica costruttiva. Non che questo provochi chissà quale timore o preoccupazione, sia chiaro, ma visto che l'unica cosa che conta (per noi) è il bene della Fiorentina ci fermeremo qua. Del resto, a volte, bastano i fatti a dar ragiona ad una o all'altra parte.

Il problema oggi, quello più importante, è cercare di capire cosa stia succedendo alla Fiorentina. Con una premessa: chi adesso dice “non basta questa rosa per battere il Lecce o l'Empoli”, evidentemente, non sa cosa sia il gioco del calcio. Vale per i tifosi, e per chi un club lo gestisce. Senza la testa infatti, o con la testa sbagliata, i valori tecnici contano (quasi) zero. Se sei spento dentro, triste, stroncato nei sogni e nelle ambizioni, poco importa se teoricamente sei più forte dell'avversario. Era esattamente il rischio del quale abbiamo parlato tante volte augurandoci, invano, che non si ripetesse quanto accaduto nel 2016. Ricordate, no? Una squadra in volo, capace di accarezzare vette nemmeno lontanamente immaginabili, un allenatore che aveva trasformato il cotone in seta. Poi, il mercato. Una campagna acquisti lontana anni luce dalle richieste del mister e, come d'incanto, la magia che sparisce. Può non piacere, ma (spesso) funziona così. Era successo allora, e si è ripetuto quest'anno. Che messaggio è stato mandato alla squadra? Che messaggio si è dato alla piazza? Che forza può avere un allenatore, anche nei confronti dei calciatori, se chi comanda fa esattamente il contrario di quanto chiesto dal mister? Non solo. Tanto per gradire, il club, si è messo pure a “far le guerra” con uno dei pochissimi leader (Bonaventura) di questa squadra. Cosa doveva succedere, se non quello che sta succedendo?