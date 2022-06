Fiorentina, stagione alle porte: le date del ritrovo a Firenze prima di Moena

Si avvicina il primo giorno di scuola per la Fiorentina 2022/2023. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Violanews.com, in attesa di novità dal mercato, la truppa viola guidata da Italiano si ritroverà a Firenze il 4 luglio per le prime visite mediche. Faranno eccezione solamente i giocatori impegnati recentemente con le rispettive nazionali.

I reduci dagli impegni con le rappresentative inizieranno ad arrivare in città dal giorno seguente, il 5 luglio, fino al 10, quando squadra e staff tecnico si metteranno in viaggio per raggiungere il ritiro di Moena (date e dettagli). I test fisici, come al solito, verranno scaglionati nei giorni precedenti la partenza per il Trentino.