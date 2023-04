Fiorentina spregiudicata? I numeri dicono di no: quella viola è la quinta difesa

Quelle di Lazio, Napoli, Roma e Juventus: sono queste, in ordine, le difese meno perforate della Serie A. Poi, ecco quella viola, con i suoi 32 gol subiti. La retroguardia della Fiorentina sta lavorando bene (in campionato, ma anche nelle coppe) e ad oggi ha fatto meglio, ad esempio, di quelle di Milan, Inter ed Atalanta, tre formazioni che precedono quella gigliata in classifica. Chi definisce Vincenzo Italiano come il nuovo Zeman deve, dunque, rivedere il paragone: il tecnico viola al rendimento difensivo della sua creatura ci tiene eccome, nonostante la sua filosofia sia profondamente offensiva. "L'obiettivo sarà sempre segnare almeno un gol in più degli avversari", disse lo stesso allenatore siciliano il giorno della sua conferenza di presentazione a Firenze. Ed è proprio questa la volontà che sta dimostrando sul campo nella sua esperienza fiorentina. Non per questo, però, l'aspetto difensivo viene tralasciato, anzi. Basta ricordare come lo stesso Italiano si è arrabbiato con i suoi per il gol subito, in pratica, a tempo scaduto contro il Milan o pensare alle sue parole al miele spese due giorni fa per Igor dopo lo Spezia.