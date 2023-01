Fiorentina, sei pronta per il (doppio) esame di maturità?

Fiorentina, il 2023 chiede subito risposte

Simone Bargellini

Inizia il nuovo anno e per la Fiorentina è già tempo di esami. In campo e fuori. Il 2023 della squadra di Italiano inizia infatti fortissimo, con un gennaio di fuoco in cui giocarsi già una fetta delle ambizioni stagionali, Conference League a parte. Le 5 partite di campionato (di cui 3 in casa) saranno fondamentali per capire se i viola possono davvero rilanciarsi in orbita Europa o se il treno è ormai quasi del tutto perduto. Senza dimenticare l'inizio del percorso in Coppa Italia.

L'esame per la squadra — L'esame a cui Biraghi e compagni sono chiamati a sostenere è quello di dimostrare che la vera Fiorentina è quella vista nell'ultimo periodo prima della sosta, che è tornato quel fuoco e quella brillantezza che aveva caratterizzato la scorsa stagione. Italiano ha potuto perfezionare in questo mese i meccanismi del nuovo 4-2-3-1 che ha dato maggiore incisività alla sua squadra. Il lungo stop è chiaramente un'incognita, per i viola come per tutte le altre squadre, mentre sembra ormai una dato di fatto la sterilità dell'attacco - inteso come reparto - della Fiorentina. I due centravanti hanno faticato a segnare anche nelle amichevoli e sugli esterni d'attacco ci sono i (grandi) punti interrogativi legati a Nico Gonzalez e Sottil.

L'esame per la società — Ed è qui che si presenta il grande "esame di maturità" per la dirigenza viola. Che deve dimostrare di saper trovare le soluzioni, che in passato spesso non sono arrivate. Il riferimento è, chiaramente, al mercato. Che a gennaio non sarà semplice (verissimo) ma che diventa una priorità nel momento in cui una squadra deve rincorrere un obiettivo che oggi è lontano e con alcune problematiche oggettive come quelle di cui sopra. Un nuovo centravanti? Un esterno che alzi il tasso tecnico e la quota gol? Le valutazioni spettano alla Fiorentina. Ma crediamo che una società ambiziosa debba fare tutto il possibile per inseguire i propri obiettivi e rimediare a qualche scelta sbagliata fatta in precedenza. L'auspicio è che il nuovo anno inizi con qualche rinforzo che possa dare il suo contributo già dalle prossime partite, perchè aspettare la fine di gennaio potrebbe essere già troppo tardi.