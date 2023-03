Fiorentina, perché non al Ridolfi? C’è un ostacolo

Fiorentina, perché non prendere in considerazione lo stadio Luigi Ridolfi di atletica leggera?

Matteo Bardelli

Tante le voci attorno alla Fiorentina per quanto riguarda la questione stadio, così come i problemi che stanno emergendo per dare il via al restyling del Franchi. Diversi i possibili luoghi presi in considerazione per andare a giocare altrove durante i lavori, anche se per il momento non c'è niente di concreto. Difficile pensare che la società viola possa andare a giocare le partite casalinghe lontano da Firenze. E con tutti i posti presi in considerazione, perché non lo stadio di atletica Luigi Ridolfi? Visto che è posto praticamente di fianco al Franchi.

Il problema — Ovviamente l'impianto avrebbe bisogno di un ampliamento della capienza, ma sarebbe in una posizione ideale, praticamente accanto al Franchi. Ed è proprio questo che ne limita e forse ne impedisce l'utilizzo temporaneo perché da quanto abbiamo raccolto l'area del Ridolfi e anche quelle limitrofe come quella del Centro Sportivo Astori saranno 'off limits' in quanto zona di cantiere. Il Comune di Firenze, proprietario dell'impianto, non si è voluto esporre in merito, ma cercheremo di capire se c'è una minima possibilità di utilizzare lo stadio di atletica.

Le caratteristiche dello stadio — Il Firenze Marathon Stadium "Luigi Ridolfi" è l'impianto sportivo di Firenze progettato per l'atletica leggera. Lo stadio fu costruito nel momento in cui in città non c'era più una vera e propria pista di atletica, dopo l'eliminazione nel 1990 dallo stesso Artemio Franchi. Intitolato alla memoria del dirigente sportivo fiorentino Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, nel 2001 ci fu l'inaugurazione che lo presentò come un impianto moderno e funzionale alle esigenze di utilizzo.

Al momento della realizzazione, lo stadio venne subito apprezzato dalle associazioni del quartiere, soprattutto per l'inserimento dell’opera nel verde del quartiere. Realizzato con una copertura in legno lamellare, tirantata da cavi in acciaio, in modo da ottenere una struttura più bassa rispetto agli alberi circostanti. Per il momento ha una capienza massima di 7.900 spettatori, ma con alcuni piccoli aggiustamenti potrebbe arrivare ad ottenere circa 10.000 posti. Inoltre, come già accennato precedentemente, si troverebbe proprio di fianco al Franchi, ovvero in una zona già organizzata per questi tipi di eventi sportivi.

Stadio Ridolfi Firenze, immagine presa da scais.it