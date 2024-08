Fiorentina-Montpellier, TOP&FLOP: ecco Ikonè, speranza Comuzzo. Ma Parisi…

GERMOGLI PH: 4 AGOSTO 2024 BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK PARTITA AMICHEVOLE FIORENTINA VS MONTPELLIER NELLA FOTO KEAN DODO'

Terracciano : tra le varie critiche di questi giorni, Terracciano risponde presente. Una parata nei primi minuti, bella e importante. E così, almeno per oggi, le voci di mercato possono aspettare.

Ikonè : al di là del gol, il francese mostra sprazzi di tecnica e velocità. Taglia il campo in due con la sua velocità, trova più volte la porta e si rende più volte pericoloso. Non vorrà significare nulla, ma almeno, qualcosa di bello l'ex Lille lo sta facendo vedere.

Comuzzo: con il passare dei minuti, il giovane centrale della Fiorentina prende fiducia e inizia a fare la differenza. Sarà un futuro in viola per lui? Ancora presto per dirlo, ma se il buongiorno si vede dal mattino...