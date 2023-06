E lo scouting? Si pesca poco (e non bene) fuori dalle leghe top: i dati

Molto spesso nelle sue conferenze stampa, Rocco Commisso si è soffermato sulla pochezza dei ricavi della Fiorentina. Cosa veritiera, anche se quest'anno la Conference porterà nelle casse viola diversi milioni. Ma il succo del discorso è un altro, senza ricavi non si può spendere troppo. Ed è vero. Ma non bastano i soldi per arrivare a grandi traguardi, servono anche idee. E sul mercato la Fiorentina negli ultimi anni ha un po' peccato sotto questo aspetto. Le fantomatiche plusvalenze non sono solo una chimera, come nel caso della Juve. Ma per società come quella gigliata sono ossigeno. Spendere poco e incassare tanto dalle cessioni. La viola questa operazione sembra non riuscire a farla nell'era Commisso. Andiamo a vedere dei dati, comparandoli anche con altre società