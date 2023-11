Fiorentina che succede? Niente più gol e occasioni, Italiano non ha alternative

Nico e Jack, poi il vuoto

Prendendo solo i giocatori offensivi della Fiorentina, escludendo quindi i difensori e i mediani, i dati non sono rassicuranti per Italiano. Nico e Bonaventura da soli hanno segnato 11 gol in due. Ma se invece sommiamo le reti di Nzola, Beltran, Brekalo, Kouamè, Sottil, Barak, Ikonè e Infantino arriviamo a malapena a 9. Tra l'altro molti hanno beneficiato del: "Effetto Cukaricki" se vogliamo chiamarlo così. Insomma c'è una difficoltà evidente in questi giocatori, soprattutto nei due numeri 9. Il tecnico viola non sta avendo alternative oltre che il numero 10 e l'ex Milan. Le ultime due sconfitte viola sono diverse, ma per certi versi simili. I ragazzi di Italiano non sono scesi assolutamente male in campo, anzi, ma senza creare veri pericoli.