Fiorentina, il Gallo e Faraoni nei giorni della merla: ma così non si vola

Belotti e Faraoni, gallina vecchia fa buon brodo

Analizziamo quello che di "positivo" è successo nel mercato viola. L'arrivo di due giocatori esperti come Belotti e Faraoni, che sicuramente aiuteranno la squadra nel raggiungere i propri obiettivi, ammesso che ce ne siano, può far leggermente sorridere Vincenzo Italiano, che sicuramente si aspettava (o non aspettava, come ha detto in conferenza) ben altro dalla sua dirigenza. Faraoni qualcosa di positivo l'ha già dimostrato e può essere un buonissimo comprimario di Kayode in attesa del ritorno a pieno regime di Dodo. Il Gallo Belotti è il punto interrogativo più grande. Tutti si auspicano che torni l'attaccante del Torino, quello per cui Cairo chiedeva una cifra vicina ai 100 milioni per poterlo liberare, ma questo sarà il tempo a dirlo.