Orsolini-Italiano, il duo perfetto. Ecco la strada verso il futuro

Sta trascinando il Bologna di Thiago Motta. Volto noto del nostro campionato, non è mai riuscito ad imporsi, ma quest'anno sembra davvero vicino al salto di qualità. Riccardo Orsolini è uno dei protagonisti di questo campionato e in ottica esterni, sarebbe il profilo ideale per la Fiorentina. Seguito in passato, la sua discontinuità ha posto sempre dei dubbi su un possibile passaggio in viola. Adesso però il salto di qualità sembra davvero vicino. Cosa manca? Vincenzo Italiano.

Mix perfetto

8 gol e tre assist in stagione per Orsolini. Non ha mai superato questa quota per quanto riguarda le reti segnate. Quattro invece è il massimo per quanto riguarda i passaggi riusciti. Insomma, l'arrivo di Thiago Motta ha dato il via all'ascesa del giocatore. L'ex Spezia opta spesso per un 4-3-3, ma non è la sua prima scelta. Per Italiano invece lo sarebbe. Per questo motivo, il connubio tra le idee tattiche dell'allenatore e le capacità offensive di Orsolini sarebbe davvero qualcosa di importante. Prendete un Kouamè o un Ikonè. Il lavoro di Italiano è stato davvero importante per riuscire ad adeguare certi giocatori ad uno stile di gioco a loro sconosciuto. Con Orsolini ciò non servirebbe e sarebbe un bel vantaggio per la Fiorentina. Chissà se il mercato metterà il sigillo su questo matrimonio, ma "sulla carta" 10 milioni per Orsolini potranno davvero rivelarsi un affare.