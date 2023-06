Firenze e Musso hanno una cosa in comune: “l’amore” per Gasperini

Con Musso è tutto relativo...

Quante volte, quando viene affrontato il tema del portiere, ha riecheggiato questa frase: "L'importante è che sappia parare, non che sia bravo con i piedi". Certo, forse fino a 10 anni fa funzionava così, ma nel calcio di adesso questa visione è molto limitativa. La manovra nasce dal portiere, che spesso diventa il regista aggiunto della squadra. La Fiorentina si è affidata in questi due anni al buon, e sottolineiamo buon, Terracciano. Ma adesso è giunto il momento di chiedere qualcosa in più. Ed ecco che entra in scena Musso. Classe argentina, reattività e carattere. Quel carattere che ha portato lo scontro con Gasperini e che a Firenze farebbe la differenza. Con lui tra i pali, la partenza dal basso dell'azione diventerebbe fondamentale. Musso sa impostare, ma è in grado di spazzare il pallone quando necessario. L'incognita? La gestione della pressione. L'argentino ha dato la sensazione in questi anni di pagare lo stress causato da aspettative troppo alte. "Musso ha preso qualche gol anche per sfortuna tra rimpalli e palloni sotto le gambe, ha accusato un po’ il nervosismo". Così Gasperini, nel 2021, giustifica una sua esclusione sempre a favore di Sportiello. Dopotutto, l'argentino è stato acquistato dall'Udinese per ben 20 milioni, cifra spesa dal Tottenham per Vicario. Su di lui c'erano gli occhi di mille big e forse, tutto ciò ha giocato brutti scherzi all'estremo difensore. Futuro? Carnesecchi sarà, con ogni probabilità, il portiere titolare dell'Atalanta. Musso è sul mercato, con Fenerbahce e Fiorentina alla finestra. Italiano sarà in grado di regalare tranquillità a questo ragazzo?Che, visto il rapporto con Gasperini, la base di partenza è tutt'altro che pessima.