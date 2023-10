Fiorentina, emergenza difesa! E se fosse successo lo scorso anno?

Dodò, Kayode...e se fosse successo lo scorno anno?

Forse a molti sembra essere sfuggito questo dettagli, ma la panchina della Fiorentina ha un valore molto più alto rispetto a quello dello scorso anno. L'emergenza difensiva ha messo in risalto questo aspetto, che sembra limare le conseguenza della sfortuna. Infatti, l'infortunio di Dodò e di Kayode, aprono uno scenario davvero complicato, ma che potrà essere affrontato grazie alla linea verde di questa società. Al posto del brasiliano, Italiano ha lanciato il giovane Kayode. Adesso, l'ex pupillo di Aquilani, è alle prese con un problema meno grave del previsto, ma che lo terrà fuori per un paio di settimane (forse..ndr). Ecco allora, che Pierozzi può finalmente dire la sua in questa squadra. Senza tralasciare un giovane come Comuzzo, utilizzabile però anche come centrale di difesa. A destra, anche Martinez Quarta può ricoprire il ruolo di terzino, ma in questo momento sembra una decisione abbastanza remota. E una domanda sorge spontanea: e se tutto ciò fosse successo lo scorso anno? L'emergenza sarebbe stata maggiore. Terzic e Venuti sarebbero stati in grado di reggere, da soli, tante partita? Considerando anche il fatto che i vari Pierozzi, Kayode e Comuzzo non erano ancora disponibili tra prestiti e "gavetta". Il Kayode dello scorso anno, avrebbe esordito come quello che abbiamo imparato a conoscere quest'anno? Con i se e con i ma, non si va da nessuna parte. Ma se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulla forza della Fiorentina, questo è un bel modo mi darsi una risposta.