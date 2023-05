Fiorentina, come è possibile non sfruttare questo Franchi?

Il Franchi è sempre stato il punto di forza della Fiorentina. Come è possibile non riuscire a sfruttarlo in una serata come quella di ieri?

Una situazione impensabile. Come è possibile che una squadra come la Fiorentina non riesce a sfruttare, soprattutto in questa stagione, il calore di questo Franchi. Uno stadio che nella partita di ieri ha intonato cori e sostegno dal primo all'ultimo minuto, continuando anche al momento del rientro negli spogliatoi dopo la sconfitta. Uno stadio che, colorato di viola, ha reso l'atmosfera un vero e proprio inferno all'entrata in campo, tra fumogeni e fuochi d'artificio. Purtroppo quella di ieri non è stata la Fiorentina che tutti noi conosciamo, che nei momenti di difficoltà si compatta e gioca da squadra e che non molla la presa dopo solamente un misero vantaggio di un gol.

ERRORI SU ERRORI. Nelle ultime giornate il calo fisico è ben visibile all'occhio di tutti, perché, diciamocelo francamente, nessuno avrebbe mai immaginato di arrivare a questo punto della stagione con più di 50 partite alle spalle e ad un passo da due finali (una già conquistata). La sconfitta di ieri è anche immeritata, perché con due misere occasioni sono riusciti, come spesso accade ultimamente, a segnarci due gol. La speranza è che come in Turchia, dopo la rete del momentaneo vantaggio del Sivasspor, la Fiorentina torni a giocare con quella voglia e scioltezza che poi hanno permesso di passare il turno e vincere la gara stessa per 1-4. Il finale di stagione sarà fatto di fuoco e fiamme e non è certo ora che la squadra deve mollare la presa.